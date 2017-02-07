Лікарі-офтальмологи розповіли про стан британського фотожурналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На сьогодні лікарі-офтальмологи спостерігають позитивну динаміку в лікуванні британського фотожурналіста Крістофера Нанна, який постраждав від обстрілу в Авдіївці. Про це розповів директор Дніпропетровської обласної спеціалізованої клінічної офтальмологічної лікарні Валерій Сердюк, передає УНН повідомили в прес-службі Міноборони.
За його словами, на праве око Крістофер бачить на 90%. Ліве око, яке було найбільше ушкоджене почало реагувати на світло, більше того, з відстані до метру Крістофер може порахувати пальці на руці.
“Зараз ми боремося з наслідками травми, щоб запобігти запалювальному процесу. За декілька днів, паралельно з цим, розпочнемо займатися відновлюванням функцій ока, адже для нас головне не лише зберегти око, а максимально відновити зір”, — розповів В.Сердюк.
Як розповів Крістофер Нанн, він позитивно налаштований та почувається добре.
Нагадаємо, у військовому мобільному госпіталі в місті Покровськ військові лікарі обробили рани та повиймали з очей та обличчя Крістофера Нанна деякі уламки скла та пластика. Після чого було прийнято рішення про термінову евакуацію до міста Дніпро.