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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Врачи-офтальмологи рассказали о состоянии британского фотожурналиста

Киев • УНН

 • 10103 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На сегодня врачи-офтальмологи наблюдают положительную динамику в лечении британского фотожурналиста Кристофера Нанна, который пострадал от обстрела в Авдеевке. Об этом рассказал директор Днепропетровской областной специализированной клинической офтальмологической больницы Валерий Сердюк, сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.

Врачи-офтальмологи рассказали о состоянии британского фотожурналиста

По его словам, на правый глаз Кристофер видит на 90%. Левый глаз, который был больше поврежден, начал реагировать на свет, более того, с расстояния до метра Кристофер может сосчитать пальцы на руке.

"Сейчас мы боремся с последствиями травмы, чтобы предотвратить воспалительные процессы. Через несколько дней, параллельно с этим, начнем заниматься восстановлением функций глаза, ведь для нас главное не только сохранить глаз, а максимально восстановить зрение", - рассказал Сердюк.

Как рассказал Кристофер Нанн, он позитивно настроен и чувствует себя хорошо.

Напомним, в военном мобильном госпитале в городе Покровск военные врачи обработали раны и вынули из глаз и лица Кристофера Нанна некоторые осколки стекла и пластика. После чего было принято решение о срочной эвакуации в город Днепр.

Украинские Национальные Новости

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