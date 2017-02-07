Врачи-офтальмологи рассказали о состоянии британского фотожурналиста

По его словам, на правый глаз Кристофер видит на 90%. Левый глаз, который был больше поврежден, начал реагировать на свет, более того, с расстояния до метра Кристофер может сосчитать пальцы на руке.

"Сейчас мы боремся с последствиями травмы, чтобы предотвратить воспалительные процессы. Через несколько дней, параллельно с этим, начнем заниматься восстановлением функций глаза, ведь для нас главное не только сохранить глаз, а максимально восстановить зрение", - рассказал Сердюк.

Как рассказал Кристофер Нанн, он позитивно настроен и чувствует себя хорошо.

Напомним, в военном мобильном госпитале в городе Покровск военные врачи обработали раны и вынули из глаз и лица Кристофера Нанна некоторые осколки стекла и пластика. После чего было принято решение о срочной эвакуации в город Днепр.