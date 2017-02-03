Лікар розповів про наслідки недолугої державної політики у сфері охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Внаслідок проведення неналежної державної політики щодо сфери охорони здоров’я українські сім’ї все частіше обирають приватні медичні заклади, а не державні. Про це у коментарі УНН зазначив лікар, голова Громадської ради при МОЗ України Максим Іонов.
“Той факт, що сьогодні українці стали частіше стали звертатися за медичною допомогою до приватних лікарень — факт. Це пов’язано із низьким сервісом надання медпослуг та наявністю певних проблем отримання меддопомоги у державних лікарнях України. Це є дві ключові проблеми і вони потребують нагального вирішення”, — сказав М.Іонов.
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За його словами, однією із головних причин, що пояснює орієнтування українців на приватні лікарні є можливість отримати повний спектр послуг на належному рівні.
“Я вважаю, що питання належного сервісу знаходиться на одному з перших місць. Тому що кожен громадянин хоче бути наділений максимальною увагою під час прийому. І десь підсвідомо кожна людина думає, що за офіційно заплачені кошти його лікуватимуть на максимально гарному рівні.
Окрім того, є проблеми, які сьогодні через відсутність державницької політики не можуть рушити із мертвої точки. Як приклад: дефіцит лікарів, особливо терапевтичного профілю. Окрім того, не варто забувати, що більша частина населення хворіють хронічними хворобами і потребують прийому ліків, які теж у дефіциті у державних закладах”, — зазначив М.Іонов.
Нагадаємо, на думку А.Павловського, державні лікарні не в змозі конкурувати за якістю послуг з приватними.
Водночас, фахівці наголошують на тому, що наразі в Україні, на рівні держави, досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.
З цих причин, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, кожен десятий пацієнт отримує медичну допомогу у приватних закладах.
“За останні роки доля ринку медичних послуг у приватному секторі зростає, на жаль, і з причин занепаду фінансування державного комунального сектору”, — сказав він.