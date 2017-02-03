Врач рассказал о последствиях бестолковой государственной политики в сфере здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В результате проведения ненадлежащей государственной политики относительно сферы здравоохранения украинские семьи все чаще выбирают частные медицинские учреждения, а не государственные. Об этом в комментарии УНН сказал врач, председатель Общественного совета при Минздраве Украины Максим Ионов.
"Тот факт, что сегодня украинцы стали чаще обращаться за медицинской помощью в частные больницы - факт. Это связано с низким сервисом предоставления медуслуг и наличием определенных проблем получения медпомощи в государственных больницах Украины. Это две ключевые проблемы и они требуют неотложного решения", - сказал М.Ионов.
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По его словам, одной из главных причин, которая объясняет ориентирование украинцев на частные больницы является возможность получить полный спектр услуг на должном уровне.
"Я считаю, что вопрос надлежащего сервиса находится на одном из первых мест. Потому что каждый гражданин хочет быть наделен максимальным вниманием во время приема. И где-то подсознательно каждый человек думает, что за официально заплаченные средства его будут лечить на максимально хорошем уровне.
Кроме того, есть проблемы, которые сегодня из-за отсутствия государственнической политики не могут двинуться с мертвой точки. Как пример: дефицит врачей, особенно терапевтического профиля. Кроме того, не стоит забывать, что большая часть населения болеют хроническими болезнями и требуют приема лекарств, которые тоже в дефиците в государственных учреждениях", - отметил М.Ионов.
Напомним, по мнению А.Павловского, государственные больницы не в состоянии конкурировать по качеству услуг с частными.
В то же время, специалисты отмечают, что сейчас в Украине на уровне государства, до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.
По этим причинам, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, каждый десятый пациент получает медицинскую помощь в частных заведениях.
"За последние годы доля рынка медицинских услуг в частном секторе растет, к сожалению, и из причин упадка финансирования государственного коммунального сектора", - сказал он.