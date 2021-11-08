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Лікар-пульмонолог про ускладнення від коронавірусу та ефективні препарати: зволожуйте свій ніс

Київ • УНН

 • 74980 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Лікар-пульмонолог Євген Симонець журналістам УНН розповів про ускладнення, які може викликати Covid-19, про те, які препарати можуть ефективно допомогти при ранньому лікуванні коронавірусу та чому важливо зволожувати слизову носа, щоб не захворіти або швидко вилікуватися від інфекції.

Лікар-пульмонолог про ускладнення від коронавірусу та ефективні препарати: зволожуйте свій ніс

Пневмонія, ТЕЛА і “руки прачки”

Найпершим і найголовнішим ускладненням від коронавірусу є пневмонія, зазначає лікар-пульмонолог. Це ускладнення, як пояснив він, викликане звичайними аденовірусами. Другим і найзагрозливішим ускладненням є ТЕЛА - тромбоемболія легеневої артерії. А от після коронавірусу у людини може розвинутися депресивний стан та симптом “руки прачки”.

“Під час звичайної коронавірусної інфекції одним із ускладнень є вірусна пневмонія. Друге ж, за частотою, - це тромбоемболія легеневої артерії – чотири букви ТЕЛА - це найзагрозливіше ускладнення, бо якраз від ТЕЛА помирають люди. Але стосовно оцих основних загрозливих речей – це більш-менш зрозуміло (...) Найчастішим ускладненням або симптоматикою, яка виявляється вже або під час коронавірусної інфекції, або у постковідному стані є психосоматичні порушення. Люди страждають на різноманітні депресивні стани. (...) У багатьох пацієнтів, крім психосоматики з'являються зміни, які потребують консультації дерматолога. Деякі пацієнти після перенесення коронавірусної інфекції відчувають – і зовні воно має вигляд: “руки прачки”. Це коли таке відчуття ніби людина тривалий час тримала руки в воді. Ще буває лущення шкіри на долонях і стопах”, - розповів лікар.

Як запобігти ускладненню коронавірусу

Для того, аби уникнути таких ускладнень, Євген Симонець рекомендує розпочати раннє лікування коронавірусної інфекції препаратами, які знімають вірусне навантаження, з перших годин хвороби. Але є одне але - потрапити до сімейного лікаря зараз - “ще той квест”.

“Найчастіше, коли у людини з'являються перші прояви: нежить і нездужання, і людина, наприклад не знає про контакт з ковідним-хворим – вона не завжди в першу добу чи навіть дві може запідозрити, що мова йде саме про коронавірус. Препарати, якими можна і треба лікувати коронавірус у легкій формі є, але людина не завжди звертається до лікаря на початку хвороби. Щобільше – потрапити до сімейного лікаря сьогодні це ще той квест. І є дуже мало сімейних лікарів, які тримають зв'язок зі своїми пацієнтами через месенджери”, - вважає він.

Зволожений ніс та зрошення слизових - запорука здоров'я

На думку лікаря-пульмонолога, препарати, які знижують вірусне навантаження за допомогою зрошення слизових - ефективні у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Однак, якщо слизова пересушена, то вірус швидше проникає до організму.

“Препарати, які знижують вірусне навантаження за допомогою зрошення слизових матимуть ефективність. Тому що ми знаємо, що в докоронавірусні часи уже були назальні краплі, які мали противірусний ефект. У будь-якому випадку ефект від таких препаратів (що борються з коронавірусом за допомогою зрошення слизових - ред.) буде. Однак треба постійно звертати увагу на свою слизову. Чому весь час говорять: почався опалювальний сезон – зволожуйте ваше приміщення. Бо якщо ваша слизова пересушена – ламкість мікросудинок висока, а значить і проникність самої слизової до будь-якого вірусу теж дуже висока. Якщо вона здорова і зволожена – проникність менша”, - підсумував Євген Симонець.

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