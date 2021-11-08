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Врач-пульмонолог об осложнениях от коронавируса и эффективных препаратах: увлажняйте свой нос

Киев • УНН

 • 74980 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Врач-пульмонолог Евгений Симонец журналистам УНН рассказал об осложнениях, которые может вызывать Covid-19, о том, какие препараты могут эффективно помочь при раннем лечении коронавируса и почему важно увлажнять слизистую носа, чтобы не заболеть или быстро вылечиться от инфекции.

Врач-пульмонолог об осложнениях от коронавируса и эффективных препаратах: увлажняйте свой нос

Пневмония, ТЭЛА и “руки прачки”

Первым и самым главным осложнением от коронавируса является пневмония, отмечает врач-пульмонолог. Это осложнение, как пояснил он, вызвано обычными аденовирусами. Вторым и самым угрожающим осложнением является ТЭЛА - тромбоэмболия легочной артерии. А вот после коронавируса у человека может развиться депрессивное состояние и симптом “руки прачки”.

"Во время обычной коронавирусной инфекции одним из осложнений является вирусная пневмония. Второе же, по частоте, - это тромбоэмболия легочной артерии - четыре буквы ТЭЛА - это самое угрожающее осложнение, потому что как раз от ТЭЛА умирают люди. Но относительно этих основных угрожающих вещей - это более или менее понятно (...) Самым частым осложнением или симптоматикой, проявляющейся уже либо во время коронавирусной инфекции, либо в постковидном состоянии являются психосоматические нарушения. Люди страдают различными депрессивными состояниями. (...) У многих пациентов, помимо психосоматики появляются изменения, требующие консультации дерматолога. Некоторые пациенты после переноса коронавирусной инфекции испытывают - и внешне оно имеет вид: “руки прачки”. Это когда такое ощущение будто человек длительное время держал руки в воде. Еще бывает шелушение кожи на ладонях и стопах”, - рассказал врач.

Как предотвратить осложнения коронавируса

Для того, чтобы избежать таких осложнений, Евгений Симонец рекомендует начать раннее лечение коронавирусной инфекции препаратами, которые снимают вирусную нагрузку, с первых часов болезни. Но есть одно но - попасть к семейному врачу сейчас - “еще тот квест”.

“Чаще всего, когда у человека появляются первые проявления: насморк и недомогание, и человек, например не знает о контакте с ковидным-больным - он не всегда в первые сутки или даже вторые может заподозрить, что речь идет именно о коронавирусе. Препараты, которыми можно и надо лечить коронавирус в легкой форме есть, но человек не всегда обращается к врачу в начале болезни. Более того - попасть к семейному врачу сегодня это еще тот квест. И есть очень мало семейных врачей, которые держат связь со своими пациентами через мессенджеры”, - считает он.

Увлажненный нос и орошение слизистых - залог здоровья

По мнению врача-пульмонолога, препараты, которые снижают вирусную нагрузку с помощью орошения слизистых - эффективны в борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако, если слизистая пересушена, то вирус быстрее проникает в организм.

"Препараты, снижающие вирусную нагрузку с помощью орошения слизистых будут иметь эффективность. Потому что мы знаем, что в докоронавирусные времена уже были назальные капли, которые имели противовирусный эффект. В любом случае эффект от таких препаратов (что борются с коронавирусом с помощью орошения слизистых - ред.) будет. Однако надо постоянно обращать внимание на свою слизистую. Почему все время говорят: начался отопительный сезон - увлажняйте ваше помещение. Ибо если ваша слизистая пересушена - ломкость микрососудов высока, а значит и проницаемость самой слизистой к любому вирусу тоже очень высока. Если она здорова и увлажнена - проницаемость меньше”, - подытожил Евгений Симонец.

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