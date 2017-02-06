Лікар-онколог розповів про технічні можливості лікування раку в Україні

“Якщо порівнювати українських хірургів із закордонними, то у напрямку володіння операційною технікою вітчизняним хірургам немає рівних за кордоном. Але нам не вистачає апаратури і в цьому сенсі Європа і Америка зробила величезний крок вперед. Проте, ми крокуємо у вірному напрямку. До прикладу: ще 10 років тому наші фахівці „боялися“ використовувати те ж лапараскопічне і ендоскопічне обладнання для виконання онкологічних операцій. На сьогодні у цьому напрямку вже є напрацювання, проте, знову ж таки, нам дуже потрібна потужна ендоскопічна апаратура. Тобто, нам вистачає розумних голів, проте питання тієї ж апаратури сьогодні стоїть дійсно гостро”, — розповів він.

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За словами К.Яриніча, на сьогодні арсенал вітчизняних медзакладів потрібно поповнювати апаратурою для променевої терапії.

“Чого не вистачає майже у всіх обласних закладах на сьогодні, так це апаратури для променевого лікування. Так звані лінійні прискорювачі. На сьогоднішній день лише кілька приватних клінік мають сучасні лінійні прискорювачі, і буквально два-три комунальні заклади надають таке лікування на новому обладнанні. Апарати у переважній більшості медичних закладів України потребують повної заміни. І тут ми стикаємося із наступною проблемою — брак коштів. Коштів бракує не лише для закупівлі нового обладнання, а й для того, щоб обслуговувати це обладнання”, — сказав К.Яриніч.

К.Яриніч також розповів, що потреба у сучасних лінійних прискорювачах в Україні стоїть надгостро, адже застарілі лінійні прискорювачі під час опромінення руйнують не лише ракові, а й здорові тканини. А це є абсолютно не допустимим з точки зору розвитку променевої терапії на світовому рівні, зауважив К.Яриніч.

“Лінійні прискорювачі сьогодні є в Дніпропетровському, в Рівному, в Кропивницькому, в Києві, у Львові і в Харкові. І це, здається, все. І цього вкрай не достатньо. Більше того, променеві апарати, якими лікують сьогодні у переважній більшості медзакладів, вони ж руйнують не лише ракові, а й здорові тканини. І це просто не допустимо на етапі всесвітнього розвитку світової променевої терапії. Це жах, це ті ускладнення, які ми отримуємо за рахунок того, що в нас просто немає цієї апаратури”, — резюмував він.

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К.Яриніч також закцентував увагу на тому, що на сьогодні в Україні близько 80% онкохворих купують ліки і хіміопрепарати за власний рахунок.

“Сьогодні в Україні 80% онкохворих купують ліки і хіміопрепарати за власний рахунок. Тобто, вся Україна на 80% недозабезпечена хіміопрепаратами. Тому онкохворим доводиться з міста у місто їздити, лінійні прискорювачі, чути відмови у лікуванні, адже кожен регіон у першу чергу обслуговує своє населення”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами лікаря, завідуючого департаментом променевої терапії МЦ “Клініка Спіженко” Олега Ярмака, променева терапія — один із методів полегшення страждань невиліковно хворих.

“Випадків, коли променева терапія допомогла зняти чи зменшити больовий синдром дуже багато. Тому цінність використання променевої терапії у таких випадках, хоч і індивідуальна, але сумнівам не підлягає. Я наведу вам приклад найяскравішого випадку, який надихнув мене, як лікаря, і запевнив, що навіть важким пацієнтам, яким протипоказане лікування, можна допомогти. Це був випадок одного з перших наших пацієнтів.

У цього був рак передміхурової залози з тотальним ураженням всіх кісток. У зв’язку з цим, за рахунок ураження кісток черепу, у пацієнта був дуже поганий зір. Його водили за руку, він вже був не зрячий. Ми після консультації відмовили йому у лікуванні, але його родичі наполягли, щоб ми провели йому сеанс променевої терапії з метою зняття болю. І ми таки погодилися провести симптоматичну променеву терапію на кістки основи черепа. І через рік прийшов пацієнт, і він був зрячий! Це було великою несподіванкою, тому що йому прогнозували жити пару місяців”, — розповів О.Ярмак.