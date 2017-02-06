Врач-онколог рассказал о технических возможностях лечения рака в Украине

"Если сравнивать украинских хирургов с зарубежными, то в направлении владение операционной техникой отечественным хирургам нет равных за рубежом. Но нам не хватает аппаратуры и в этом смысле Европа и Америка сделала огромный шаг вперед. Однако, мы идем в верном направлении. К примеру: еще 10 лет назад наши специалисты "боялись" использовать то же лапараскопическое и эндоскопическое оборудование для выполнения онкологических операций. На сегодня в этом направлении уже есть наработки, но, опять же, нам очень нужна мощная эндоскопическая аппаратура. То есть, нам хватает умных голов, однако вопрос той же аппаратуры сегодня стоит действительно остро ", - рассказал он.

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По словам К.Ярынича, сегодня арсенал отечественных медучреждений нужно пополнять аппаратурой для лучевой терапии.

"Чего не хватает почти во всех областных учреждениях на сегодня, так это аппаратуры для лучевого лечения. Так называемые линейные ускорители. На сегодняшний день лишь несколько частных клиник имеют современные линейные ускорители, и буквально два-три коммунальные учреждения предоставляют такое лечение на новом оборудовании. Аппараты в большинстве медицинских учреждений Украины требуют полной замены. И здесь мы сталкиваемся с следующей проблемой - нехватка средств. Средств не хватает не только на приобретение нового оборудования, но и для того, чтобы обслуживать это оборудование ", - сказал К.Ярынич.

К.Ярынич также рассказал, что потребность в современных линейных ускорителях в Украине стоит сверхостро, ведь устаревшие линейные ускорители во время облучения разрушают не только раковые, но и здоровые ткани. А это является совершенно не допустимым с точки зрения развития лучевой терапии на мировом уровне, отметил К.Ярынич.

"Линейные ускорители сегодня есть в Днепропетровске, в Ровно, в Кропивницком , в Киеве, во Львове и в Харькове. И это, кажется, все. И этого крайне мало. Более того, лучевые аппараты, которыми лечат сегодня в большинстве медучреждений, они же разрушают не только раковые, но и здоровые ткани. И это просто не допустимо на этапе всемирного развития мировой лучевой терапии. Это ужас, это те осложнения, которые мы получаем за счет того, что у нас просто нет этой аппаратуры ", - резюмировал он.

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К.Ярынич также акцентировал внимание на том, что на сегодня в Украине около 80% онкобольных покупают лекарства и химиопрепараты за свой счет.

"Сегодня в Украине 80% онкобольных покупают лекарства и химиопрепараты за свой счет. То есть, вся Украина на 80% недозабезпечена химиопрепаратами. Поэтому онкобольным приходится из города в город ездить, на линейные ускорители, слышать отказы в лечении, ведь каждый регион в первую очередь обслуживает свое население ", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам врача, заведующего департаментом лучевой терапии МЦ "Клиника Спиженко" Олега Ярмака, лучевая терапия - один из методов облегчения страданий неизлечимо больных .

"Случаев, когда лучевая терапия помогла снять или уменьшить болевой синдром очень много. Поэтому ценность использования лучевой терапии в таких случаях, хотя и индивидуальная, но сомнениям не подлежит. Я приведу вам пример яркого случая, который вдохновил меня, как врача, и заверил, что даже тяжелым пациентам, которым противопоказано лечение, можно помочь. Это был случай одного из первых наших пациентов.

У этого был рак предстательной железы с тотальным поражением всех костей. В связи с этим, за счет поражения костей черепа, у пациента был очень плохое зрение. Его водили за руку, он был уже не зрячий. Мы после консультации отказали ему в лечении, но его родственники настояли, чтобы мы провели ему сеанс лучевой терапии с целью снятия боли. И мы таки согласились провести симптоматическую лучевую терапию на кости основания черепа. И через год пришел пациент, и он был зрячий! Это было большой неожиданностью, так как ему прогнозировали жить пару месяцев ", - рассказал О.Ярмак.