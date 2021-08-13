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Лікар назвав головні відмінності між природним і вакцинальним імунітетом від COVID-19

Лікар назвав головні відмінності між природним і вакцинальним імунітетом від COVID-19

Київ • УНН

 • 51403 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Лікар Олександр Карловський розповів, у чому полягає головна відмінність між імунітетом від COVID-19, сформованим природнім шляхом після перенесеної хвороби, та імунною відповіддю після вакцинації. Про це повідомляє УНН.

Цитата:

"Вакцина працює на основі єдиного шиповидного білку. Тому після вакцинації конкретно лише до нього виробляються антитіла. Якщо ж людина перехворіла COVID-19, то формується повноцінний імунітет природним шляхом. Також тут важливі "ворота" входження вірусу: ми колемо вакцину підшкірно, і антиген іде в регіональні лімфовузли. А якщо ми хворіємо, то ворота інфекції — це дихальні шляхи, і там формується місцевий імунітет, якого немає при вакцинації“, — розповів лікар.

Деталі

Окремо Карловський підкреслив, що повністю згоден з думкою провідного інфекціоніста України Ольги Голубовської, яка не підтримує масову вакцинацію перехворілих на COVID-19. 

“Бігти вакцинуватися тим, у кого хоча б шість місяців після хвороби не пройшло, не варто”, — переконаний лікар.

Він зауважив також, що велика кількість антитіл не завжди означає сильний імунітет, але, разом із тим, наявність в організмі імуноглобулінів до коронавірусу свідчить про те, що організм “зустрівся” з хворобою та успішно її подолав.

Українські Національні Новини

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