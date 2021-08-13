Лікар назвав головні відмінності між природним і вакцинальним імунітетом від COVID-19

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"Вакцина працює на основі єдиного шиповидного білку. Тому після вакцинації конкретно лише до нього виробляються антитіла. Якщо ж людина перехворіла COVID-19, то формується повноцінний імунітет природним шляхом. Також тут важливі "ворота" входження вірусу: ми колемо вакцину підшкірно, і антиген іде в регіональні лімфовузли. А якщо ми хворіємо, то ворота інфекції — це дихальні шляхи, і там формується місцевий імунітет, якого немає при вакцинації“, — розповів лікар.

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Окремо Карловський підкреслив, що повністю згоден з думкою провідного інфекціоніста України Ольги Голубовської, яка не підтримує масову вакцинацію перехворілих на COVID-19.

“Бігти вакцинуватися тим, у кого хоча б шість місяців після хвороби не пройшло, не варто”, — переконаний лікар.

Він зауважив також, що велика кількість антитіл не завжди означає сильний імунітет, але, разом із тим, наявність в організмі імуноглобулінів до коронавірусу свідчить про те, що організм “зустрівся” з хворобою та успішно її подолав.