Врач назвал главные различия между естественным и вакцинальным иммунитетом от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Врач Александр Карловский рассказал, в чем заключается главное отличие между иммунитетом от COVID-19, сложившимся естественным путем после перенесенной болезни, и иммунным ответом после вакцинации. Об этом сообщает УНН.
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"Вакцина работает на основе единого шиповидного белка. Поэтому после вакцинации конкретно только к нему вырабатываются антитела. Если же человек переболел COVID-19, то формируется полноценный иммунитет естественным путем. Также здесь важны "ворота" вхождения вируса: мы колем вакцину подкожно, и антиген идет в региональные лимфоузлы. А если мы болеем, то ворота инфекции - это дыхательные пути, и там формируется местный иммунитет, которого нет при вакцинации", - рассказал врач.
Детали
Отдельно Карловский подчеркнул, что полностью согласен с мнением ведущего инфекциониста Украины Ольги Голубовской, не поддерживающей массовую вакцинацию переболевших COVID-19.
"Бежать вакцинироваться тем, у кого хотя бы шесть месяцев после болезни не прошло, не стоит", - убежден врач.
Он отметил также, что большое количество антител не всегда означает сильный иммунитет, но, вместе с тем, наличие в организме иммуноглобулинов к коронавирусу свидетельствует о том, что организм "встретился" с болезнью и успешно ее преодолел.