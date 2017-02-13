Лікар "Динамо": у А.Ярмоленка з’явилися неприємні відчуття в області поперекового відділу хребта

“У Андрія з’явилися незначні неприємні відчуття в області поперекового відділу хребта. Це у нього вже не вперше, й щоб не посилювати процес потужного спазму м’яза, ми вирішили дати йому можливість підлікуватися, попрацювати з масажистами та остеопатом, щоб він почав на повну силу тренуватися після наступних двох контрольних ігор. Були великі побоювання, що травма посилиться, й тоді строки реабілітації були б доволі великими. Думаю, від завтрашнього дня він почне працювати з тренером-методистом, щоб поступово підійти до максимальних навантажень у загальній групі,” — відмітив Л.Миронов.

Окрім того, лікар заявив щодо проблеми, яка з’явилася у Сергія Сидорчука: “виявили у Сидорчука дісторзію — мікропошкодження довгого привідного м’яза. Тепер, звісно, Сергію доведеться інтенсивно займатися реабілітацією, строки його повернення — приблизно два тижні”.

Нагадаємо, що А.Ярмоленко пропустив два останніх контрольні поєдинки на зборі в Іспанії проти представників китайської Суперліги.