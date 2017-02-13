Врач "Динамо": у А.Ярмоленка появились неприятные ощущения в области поясничного отдела позвоночника

"У Андрея появились незначительные неприятные ощущения в области поясничного отдела позвоночника. Это у него уже не первый раз, и чтобы не усугублять процесс мощного спазма мышцы, мы решили дать ему возможность подлечиться, поработать с массажистами и остеопатом, чтобы он начал вовсю тренироваться после следующих двух контрольных игр. Были большие опасения, что травма усилится, и тогда сроки реабилитации были бы достаточно большими. Думаю, с завтрашнего дня он начнет работать с тренером-методистом, чтобы постепенно подойти к максимальным нагрузкам в общей группе ", - отметил Л.Миронов.

Кроме того, врач заявил по проблеме, которая появилась у Сергея Сидорова: "обнаружили у Сидорчука дисторзию - микроповреждения приводящей мышцы. Теперь, конечно, Сергею придется интенсивно заниматься реабилитацией, сроки его возвращения - примерно две недели ".

Напомним, что А.Ярмоленко пропустил два последних контрольных поединка на сборе в Испании против представителей китайской Суперлиги.