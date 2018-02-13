Лікар-акушер на Кіровоградщині вимагала хабар за безпечні пологи

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Прокуратура Кіровоградської області затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно завідувача акушерсько-гінекологічного відділення однієї з районних лікарень. Про це повідомляє прес-служба обласного відомства, передає УНН.

“Зібраними під час досудового розслідування доказами встановлено, що лікарка вимагала від породіллі неправомірну вигоду у сумі 5 тис. грн за проведення кесаревого розтину. При отриманні вказаної суми в робочому кабінеті жінку на гарячому і викрили працівники правоохоронних органів”, — йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі підкреслили, що за цей вид злочину зловмисниці загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з забороную обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Нагадаємо, Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою суддів Кіровського районного суду Дніпра у намаганні дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому.

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