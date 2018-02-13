Врач-акушер в Кировоградской области требовала взятку за безопасные роды
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Прокуратура Кировоградской области утвердила обвинительный акт в уголовном производстве в отношении заведующего акушерско-гинекологического отделения одной из районных больниц. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства, передает УНН.
"Собранными во время досудебного расследования доказательствами установлено, что врач требовала от роженицы неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. грн за проведение кесарева сечения. При получении указанной суммы в рабочем кабинете женщину с поличным и разоблачили работники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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В прокуратуре подчеркнули, что за этот вид преступления злоумышленнице грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок от двух до четырех лет, с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Напомним, Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда Днепра в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.