Лік злочинним угрупованням в Україні йде на тисячі - Шабовта

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Ситуацію зі зростанням злочинності в Україні значно ускладнює величезний обсяг незаконної зброї, яка надпотужним трафіком рухається в країну. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив президент Всеукраїнської асоціації операторів ринку безпеки Сергій Шабовта, передає УНН.

"Абсолютно очевидно, що тема торгівлі зброєю давно освоєна, і не лише кримінальним світом. У неї легко включилися і різні керівники різних рівнів і Збройних сил України, і інших силових відомств. Підтвердження тому було багаторазовим, з різних регіонів. Хоча, у більшості випадків, я думаю, що ця інформація приховується для того, щоб не стати надбанням суспільства. Приховується і будь-яка інша інформація, якою намагаються або прикрасити, або відбілити у певний спосіб не зовсім презентабельний портрет нинішньої правоохоронної системи", - сказав він.

За словами експерта, заяви поліції про ліквідацію 43 ОЗГ цього року - це не те, чим варто пишатися, адже рахунок злочинних угруповань в Україні йде на тисячі.

У цьому світлі, ініціатива НПУ відродити раніше розформоване Головне управлінні щодо боротьби з організованою злочинністю (ГУБОЗ) - логічна, зазначив він, назвавши рішення голови МВС А.Авакова про знищення ГУБОЗу - злочинним.

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С.Шабовта підкреслив, що у будь-якій цивілізованій країні боротьба з організованою злочинністю - це завдання, яке доручають найбільш професійним підрозділам.

"Можна було всіляко критикувати УБОЗ, який був, але в будь-якій країні - не лише в Україні - будь-яка правоохоронна система стає такою, якою її хоче бачити влада. На сьогодні вона тому й така в Україні. І я, чесно кажучи, з великими труднощами, включаючи всю свою фантазію, вірю в щасливий завтрашній день", - сказав він.

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Коментуючи створення аналога ГУБОЗу - Управління стратегічних розробок і аналізу (УСРА), експерт зазначив, що це буде не простим завданням, оскільки багато важливої інформації, агентурних мереж вже втрачено.

"Саме рішення важливе, але з кого формувати? Знищені інформаційні бази, зруйнована агентурна мережа, яка по крупицях створювалася десятиліттями. Саме обличчя і якість організованої злочинності змінилися - ті традиційні носії, які були її вузловими точками у вигляді кримінальних авторитетів, як це було на порозі 80-90-х, сьогодні цієї злочинності немає! Вона сьогодні набагато більше зловісна, і в ній присутні люди, що володіють значним адмінресурсом, реальною владою", - підкреслив С.Шабовта.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта з питань державної безпеки Василя Вовка, сплеск злочинності в Україні відбувається через відсутність професійних кадрів в органах.

Курує боротьбу з ОЗГ сьогодні заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

Раніше він пообіцяв, що УСРА буде сформовано до кінця поточного року.

Додамо, що згідно з даними ГПУ, показники оргзлочинності в країні виросли майже в два рази у порівнянні з даними 2016 року.

Українські Національні Новини

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