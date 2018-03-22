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Счет преступным группировкам в Украине идет на тысячи - Шабовта

Счет преступным группировкам в Украине идет на тысячи - Шабовта

Киев  •  УНН

 • 9651 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Ситуацию с ростом преступности в Украине значительно осложняет огромный объем незаконного оружия, которое мощнейшим трафиком двигается в страну. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта, передает УНН.

"Абсолютно очевидно, что тема торговли оружием давно освоена, и не только криминальным миром. В нее легко включились и различные руководители разных уровней и Вооруженных сил Украины, и других силовых ведомств. Подтверждение тому было многократно, из разных регионов. Хотя, в большинстве своих случаев, я думаю, что эта информация скрывается для того, чтоб не стать достоянием общества. Скрывается и любая иная информация, которой пытаются либо украсить, либо отбелить в определенный способ не совсем презентабельный портрет нынешней правоохранительной системы", - сказал он.

По словам эксперта, заявления полиции о ликвидации 43 ОПГ в этом году – это не то, чем стоит гордиться, ведь счет преступным группировкам в Украине идет на тысячи.

В этом свете, инициатива НПУ возродить ранее расформированное Главное управлении по борьбе с организованной преступностью (ГУПОБ) – логично, отметил он, назвав решение главы МВД А.Авакова об уничтожении ГУПОБа - преступным.

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С.Шабовта подчеркнул, что в любой цивилизованной стране борьба с организованной преступностью - это задача, которую поручают наиболее профессиональным подразделениям.

"Можно было всячески критиковать УБОП, который был, но в любой стране, не только в Украине - любая правоохранительная система становится такой, какой ее хочет видеть власть. На сегодня она поэтому и такая в Украине. И я, честно говоря, с большим трудом, включая всю свою фантазию, верю в счастливый завтрашний день", - сказал он.

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Комментируя создание аналога ГУБОПа – Управления стратегических разработок и анализа (УСРА), эксперт отметил, что это будет не простой задачей, поскольку много важной информации, агентурных сетей уже утеряно.

"Само решение важно, но из кого формировать? Уничтожены информационные базы, разрушена агентурная сеть, которая по крупицам создавалась десятилетиями. Само лицо и качество организованной преступности изменилось - те традиционные носители, которые являлись ее узловыми точками в виде криминальных авторитетов, как это было на пороге 80-90-х, сегодня этой преступности нет! Она сегодня намного более зловеща, и в ней присутствуют люди, обладающие массовым админресурсом, реальной властью", - подчеркнул С.Шабовта.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта по вопросам государственной безопасности Василия Вовка, всплеск преступности в Украине происходит из-за отсутствия профессиональных кадров в органах.

Курирует борьбу с ОПГ сегодня замглавы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Ранее он пообещал, что УСРА будет сформировано до конца текущего года.

Добавим, что согласно данным ГПУ, показатели оргпреступности в стране выросли почти в два раза по отношению к данным 2016 года. 

Украинские Национальные Новости

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