ЛЄ: у Греції сталася сутичка поліції та українських уболівальників, на стадіоні вивісили прапор РФ

Перед матчем ультрас “Динамо” побилися з місцевими вболівальниками, які використовували ножі і палиці. Деякі фанати київської команди отримали ножові поранення.

А вже під час гри місцева поліція також почала застосовувати силу до українських уболівальників.

Також варто додати, що фанати “Олімпіакоса” перед матчем з “Динамо” вивісили на одній з трибун прапор Росії. Через деякий час, після прохання одного зі співробітників стадіону, грецькі вболівальники зняли його. Також фанати освистали голкіпера “Динамо” Дениса Бойка, який вийшов на передматчеве розминку.

Нагадуємо, на Хрещатику сталася масова бійка українських та німецьких ультрас.