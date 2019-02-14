ЛЕ: в Греции произошло столкновение полиции и украинских болельщиков, на стадионе вывесили флаг РФ

Перед матчем ультрас “Динамо” подрались с местными болельщиками, которые использовали ножи и дубинки. Некоторые фанаты киевской команды получили ножевые ранения.

А уже во время игры местная полиция также начала применять силу к украинским болельщикам.

Также стоит добавить, что фанаты “Олимпиакоса” перед матчем с “Динамо” вывесили на одной из трибун флаг России. Через некоторое время, после просьбы одного из сотрудников стадиона, греческие болельщики сняли его. Также фанаты освистали голкипера “Динамо” Дениса Бойко, который вышел на предматчевую разминку.

Напоминаем, на Крещатике произошла массовая драка украинских и немецких ультрас.