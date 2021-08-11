Ліга чемпіонів: Яремчук забив гол "Спартаку" у дебютній грі за "Бенфіку"

Деталі

Футболіст з'явився на полі на 64-й хвилині, вийшовши на заміну замість Гонсалу Рамоса. У доданий до другого тайму час Роман подвоїв перевагу своєї команди, забивши дещо курйозний (м'яч відрикошетив від гравців "Спартака").

Примітно, що п перший поєдинок, у Москві, також виграла "Бенфіка" – 2:0.

Доповнення

Суперником команди українця в раунді плей-офф турніру стане нідерландський "ПСВ". Перша гра, у Лісабоні, пройде 17/18 серпня. Матч-відповідь відбудеться 24/25 серпня.