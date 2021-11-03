Ліга чемпіонів: Яремчук не врятував "Бенфіку" від поразки у грі з "Баварією"

Деталі

На 16-й хвилині арбітри не зарахували гол Лукаса Верісімо з "Бенфіки" через положення поза грою, а відкрити цифри на табло судилося Роберту Левандовскі. Поляк головою замкнув сольний похід до штрафної у виконанні Кінгслі Комана. Уже через шість хвилин Серж Гнарбі подвоїв перевагу господарів. Півзахисник забив після швидкого переходу із захисту до нападу мюнхенців.

До перерви лісабонці скоротили відставання, адже після розіграшу кутового точний удар головою зробив Морато. Після відпочинку Левандовскі оформив хет-трик, а також забивав Сане, у відповідь "баварці" пропустили від Нуньєса – 5:2.

Зауважимо, що Яремчук вийшов у старті "орлів" і був замінений на 64 хвилині.

Доповнення

"Баварія" достроково стала переможцем квартету Е – 12 очок. "Бенфіка" має 4 бали і втратило другу позицію у групі.