Лига чемпионов: Яремчук не спас "Бенфику" от поражения в игре с "Баварией"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Мюнхенская "Бавария" на "Альянц Арене" принимала "Бенфику" форварда сборной Украины Романа Яремчука, передает корреспондент УНН.
Детали
На 16-й минуте арбитры не засчитали гол Лукаса Верисимо из "Бенфики" из-за положения вне игры, а открыть цифры на табло суждено было Роберту Левандовски. Поляк головой замкнул сольный поход в штрафную в исполнении Кингсли Комана. Уже через шесть минут Серж Гнарби удвоил преимущество хозяев. Полузащитник забил после быстрого перехода от защиты к нападению мюнхенцев.
До перерыва лиссабонцы сократили отставание, ведь после розыгрыша углового точный удар головой сделал Морато. После отдыха Левандовски оформил хет-трик, а также забивал Сане, в ответ "баварцы" пропустили от Нуньеса - 5:2.
Отметим, что Яремчук вышел в старте "орлов" и был заменен на 64-й минуте.
Дополнение
"Бавария" досрочно стала победителем квартета Е - 12 очков. "Бенфика" имеет 4 балла и потеряла вторую позицию в группе.