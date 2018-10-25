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Ліга чемпіонів: "ПСЖ" врятувався від домашньої поразки від "Наполі"

Київ • УНН

 • 10354 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У центральному протистоянні третього туру групового раунду Ліги чемпіонів “ПСЖ” на “Парк-де-Пренс” провів матч з “Наполі”, передає кореспондент УНН.

Поєдинок проходив у видовищному форматі і на 29 хвилині уболівальники побачили перше взяття воріт. Кальєхон вивіреною передачею за спини центральних захисників парижан знайшов вільного Інсіньє, який перекинув м’яч через Альфонсо Ареола.

Відігратися французи зуміли по перерві. Мбаппе заграв на краю штрафного Меньє, бельгієць прострілив, потрапивши в Маріо Руя. Від португальця м’яч влетів у власну сітку воріт — 1:1. Недовго парижани грали внічию, адже Мертенс через 15 хвилин повернув неаполітанцям лідерство після того, як помилився Маркіньос.

На 82 хвилині Оспіна зреагував на постріл під поперечину зі штрафного від Неймара. І тільки на 93 хвилині парижани зуміли вдруге відігратися. Ді Марія відзначився індивідуальним майстерством і закрутив м’яч у ворота італійців — 2:2.

Примітно, що нинішній коуч “Наполі” Анчелотті тренував “ПСЖ” з 2011 до 2013 року.

Додамо також, команда “Наполі” має 5 очок і друге місце в групі С, “ПСЖ” з 4 знаходяться одразу за італійцями.

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