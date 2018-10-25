Лига чемпионов: "ПСЖ" спасся от домашнего поражения от "Наполи"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В центральном противостоянии третьего тура группового раунда Лиги чемпионов “ПСЖ” на “Парк-де-Пренс” провел матч с “Наполи”, передает корреспондент УНН.
Поединок проходил в зрелищном формате и на 29 минуте болельщики увидели первое взятие ворот. Кальехон выверенной передачей из-за спины центральных защитников парижан нашел свободного Инсинье, который перебросил мяч через Альфонсо Ареола.
Отыграться французы сумели после перерыва. Мбаппе сыграл на краю штрафной Менье, бельгиец прострелил, попав в Марио Руя. От португальца мяч влетел в собственную сетку ворот — 1:1. Недолго парижане играли вничью, ведь Мартинес через 15 минут вернул неаполитанцам лидерство после того, как ошибся Маркиньос.
На 82 минуте Оспина среагировал на выстрел под перекладину со штрафного от Неймара. И только на 93 минуте парижане сумели во второй раз отыграться. Ди Мария отметился индивидуальным мастерством и закрутил мяч в ворота итальянцев — 2:2.
Примечательно, что нынешний коуч “Наполи” Анчелотти тренировал “ПСЖ” с 2011 до 2013 года.
Добавим также, команда “Наполи” имеет 5 очков и второе место в группе С, “ПСЖ” с 4 находятся сразу за итальянцами.