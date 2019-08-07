Ліга чемпіонів: клуб Реброва здобув гостьову нічию в матчі третього відбіркового етапу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Чемпіон Угорщини "Ференцварош" на чолі із Сергієм Ребровим провів першу зустріч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН.
У гостьовій баталії угорці протистояли чемпіону Хорватії "Динамо" із Загреба. Швидке взяття воріт дозволило хорватам довгий час перебувати попереду. На 7 хвилині відзначився Ольмо. Однак "Ференцварош" встановив паритет у рахунку наприкінці ігрової години. Гольову атаку розпочав наш Олександр Зубков, а завершив Сігер – 1:1.
Відзначимо, що наші Зубков та Ігор Харатін провели повні поєдинки, а Ігнатенко з'явився на полі тільки на 89 хвилині.
Додамо, що в інших протистояннях "Аякс" в гостях розписав результативну нічию із "ПАОКом" – 2:2, "Црвєна Звєзда" не змогла вдома обіграти "Копенгаген" – 1:1, а "Карабах" в гостях виявився сильнішим за "АПОЕЛ" – 1:2.