Лига чемпионов: клуб Реброва одержал гостевую ничью в матче третьего отборочного этапа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Чемпион Венгрии “Ференцварош” во главе с Сергеем Ребровым провел первую встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН.
В гостевой баталии венгры противостояли чемпиону Хорватии “Динамо” из Загреба. Быстрое взятие ворот позволило хорватам долгое время находиться впереди. На 7 минуте отличился Ольмо. Однако “Ференцварош” установил паритет в счете в конце игровой часа. Голевую атаку начал наш Александр Зубков, а завершил Сигер — 1:1.
Отметим, что наши Зубков и Игорь Харатин провели полные поединки, а Игнатенко появился на поле только на 89 минуте.
Добавим, что в других противостояниях “Аякс” в гостях расписал результативную ничью с “ПАОКом” — 2:2, “Црвена Звезда” не смогла обыграть “Копенгаген” — 1:1, а “Карабах” в гостях оказался сильнее “АПОЭЛ ”- 1:2.