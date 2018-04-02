Ліга Чемпіонів: Буффон розповів рецепт перемоги над “Реалом” у чвертьфіналі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Ветеран туринського “Ювентуса” Джанлуїджі Буффон прокоментував майбутні чвертьфінальні протистояння Ліги чемпіонів із мадридським “Реалом”, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Ясна річ, нова зустріч не переповнює нас радістю. „Реал“ поряд з „Барселоною“ і, може бути, „Манчестер Сіті“ з „Баварією“ — ті команди, з якими ніколи зустрічатися не хочеться. Але вірно і те, що вихід в чвертьфінал Ліги чемпіонів УЄФА автоматично означає суперництво з кращими. Так що все нормально. Ми знову будемо грати на перемогу. Сподіваюся, досвід минулих матчів — як позитивний, так і негативний — допоможе нам”, — зазначив спортсмен.
Буффон розповів й про рецепт перемоги в чвертьфіналі над “галактікос”: “зіграти так, як уміємо. Нічого більше. Хіба що трохи везіння в певні моменти. Люди забувають про такі речі після матчів, запам’ятовується лише результат. Але я пам’ятаю, як ми три роки тому грали з „Реалом“ в Турині, і мадридці після рикошету в штрафній потрапили в поперечину. Це був один з найбільш важливих і поворотних моментів матчу. Якби м’яч влетів у ворота, „Реал“ повів би 2:1. Але матч завершився з рахунком 2:1 на нашу користь. Люди про таке забувають. Я ж знаю, як це — пройти далі або вилетіти через одну дрібницю. Сподіваюся, „Ювентусу“ пощастить в дрібницях”, — заявив італійський страж воріт.
Зауважимо, що Буффон є володарем 22-х трофеїв на клубному рівні.
Додамо, що вже завтра відбудеться перший матч чвертьфіналу між “Ювентусом” і “Реалом”.
Нагадаємо, що дані команди зустрілися в минулорічному фіналі ЛЧ.