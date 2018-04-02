Лига Чемпионов: Буффон рассказал рецепт победы над "Реалом" в четвертьфинале

"Конечно, новая встреча не переполняет нас радостью. "Реал" рядом с "Барселоной" и, может быть, "Манчестер Сити" с "Баварией" - те команды, с которыми никогда встречаться не хочется. Но верно и то, что выход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА автоматически означает соперничество с лучшими. Так что все нормально. Мы снова будем играть на победу. Надеюсь, опыт прошлых матчей - как положительный, так и отрицательный - поможет нам", - отметил спортсмен.

Буффон рассказал и о рецепте победы в четвертьфинале над "галактикос": "Сыграть так, как умеем. Ничего больше. Разве что немного везения в определенные моменты. Люди забывают о таких вещах после матчей, запоминается только результат. Но я помню, как мы три года назад играли с "Реалом" в Турине, и мадридцы после рикошета в штрафной попали в перекладину. Это был один из самых важных и поворотных моментов матча. Если бы мяч влетел в ворота, "Реал" повел бы 2:1. Но матч завершился со счетом 2:1 в нашу пользу. Люди о таком забывают. Я знаю, каково это - пройти дальше или вылететь из-за одной мелочи. Надеюсь, "Ювентусу" повезет в мелочах", - заявил итальянский страж ворот.

Заметим, что Буффон является обладателем 22-х трофеев на клубном уровне.

Добавим, что уже завтра состоится первый матч четвертьфинала между "Ювентусом" и "Реалом".

Напомним, что данные команды встретились в прошлогоднем финале ЛЧ.