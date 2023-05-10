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Ліга арабських держав збирає екстрену нараду щодо ізраїльських атак на сектор Газа

Ліга арабських держав збирає екстрену нараду щодо ізраїльських атак на сектор Газа

Київ • УНН

 • 896508 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Ліга арабських держав збирається провести екстрену нараду у середу, щоб обговорити ізраїльську військову ескалацію у секторі Газа, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

У заяві палестинського делегата в Лізі арабських держав Муханнада Аль-Аклука йдеться про те, що на зустрічі буде розглянуто питання про надання міжнародного захисту палестинському народу від ізраїльських нападів.

За повідомленням єгипетського державного інформаційного агентства MENA, екстрена нарада буде проведена на запит Єгипту, Палестини та Йорданії.

Доповнення

У середу ізраїльські військові літаки завдали нових авіаударів по сектору Газа за позиціями угруповання «Ісламський джихад».

За даними міністерства охорони здоров'я Палестини, щонайменше 20 палестинців загинули та понад 40 осіб отримали поранення внаслідок ізраїльських авіаударів по прибережній території.

Сектор Гази випустив сьогодні по Ізраїлю 270 ракет.

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