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За 3 години по Ізраїлю було випущено 270 ракет. Нетаньягу готовий посилити удари по Газі

За 3 години по Ізраїлю було випущено 270 ракет. Нетаньягу готовий посилити удари по Газі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Представник ЦАХАЛу заявив Haaretz, що по Ізраїлю було випущено 270 ракет із сектора Газа, передає УНН.

Деталі

Однак там зазначили, що близько 150 снарядів або не вилетіли із сектору Газа, або впали у море.

Водночас військове джерело повідомило сайту Ynet, що за останні кілька годин палестинські терористи випустили близько 350 ракет по Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий «розширити поточну операцію і завдати нових важких ударів по Газі зараз і в майбутньому», пише Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що за останні години її бойові літаки та вертольоти завдали удару по 40 ракетним установкам і мінометам «Ісламського джихаду» в Газі.

Єгипет закликає палестинські угруповання у Газі та уряд Ізраїлю до негайного припинення вогню, повідомив єгипетський телеканал Extra News TV.

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