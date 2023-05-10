За 3 години по Ізраїлю було випущено 270 ракет. Нетаньягу готовий посилити удари по Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Представник ЦАХАЛу заявив Haaretz, що по Ізраїлю було випущено 270 ракет із сектора Газа, передає УНН.
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Однак там зазначили, що близько 150 снарядів або не вилетіли із сектору Газа, або впали у море.
Водночас військове джерело повідомило сайту Ynet, що за останні кілька годин палестинські терористи випустили близько 350 ракет по Ізраїлю.
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий «розширити поточну операцію і завдати нових важких ударів по Газі зараз і в майбутньому», пише Times of Israel.
Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що за останні години її бойові літаки та вертольоти завдали удару по 40 ракетним установкам і мінометам «Ісламського джихаду» в Газі.
Єгипет закликає палестинські угруповання у Газі та уряд Ізраїлю до негайного припинення вогню, повідомив єгипетський телеканал Extra News TV.