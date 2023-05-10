За 3 часа по Израилю было выпущено 270 ракет. Нетаньяху готов усилить удары по Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Представитель ЦАХАЛа заявил Haaretz, что по Израилю было выпущено 270 ракет из сектора Газа, передает УНН.
Детали
Однако там отметили, что около 150 снарядов либо не вылетели из сектора Газа, либо упали в море.
В то же время военный источник сообщил сайту Ynet, что за последние несколько часов палестинские террористы выпустили около 350 ракет по Израилю.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов «расширить текущую операцию и нанести новые тяжелые удары по Газе сейчас и в будущем», пишет Times of Israel.
Армия обороны Израиля сообщает, что за последние часы ее боевые самолеты и вертолеты нанесли удар по 40 ракетным установкам и минометам «Исламского джихада» в Газе.
Египет призывает палестинские группировки в Газе и правительство Израиля к немедленному прекращению огня, сообщил египетский телеканал Extra News TV.