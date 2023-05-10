За 3 часа по Израилю было выпущено 270 ракет. Нетаньяху готов усилить удары по Газе

Детали

Однако там отметили, что около 150 снарядов либо не вылетели из сектора Газа, либо упали в море.

В то же время военный источник сообщил сайту Ynet, что за последние несколько часов палестинские террористы выпустили около 350 ракет по Израилю.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов «расширить текущую операцию и нанести новые тяжелые удары по Газе сейчас и в будущем», пишет Times of Israel.

Армия обороны Израиля сообщает, что за последние часы ее боевые самолеты и вертолеты нанесли удар по 40 ракетным установкам и минометам «Исламского джихада» в Газе.

Египет призывает палестинские группировки в Газе и правительство Израиля к немедленному прекращению огня, сообщил египетский телеканал Extra News TV.