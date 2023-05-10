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13 марта, 19:26 • 51849 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106399 просмотра

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13 марта, 13:47 • 108594 просмотра

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13 марта, 13:40 • 108676 просмотра

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13 марта, 10:29 • 96822 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110672 просмотра

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Лига арабских государств собирает экстренное совещание по израильским атакам на сектор Газа

Лига арабских государств собирает экстренное совещание по израильским атакам на сектор Газа

Киев • УНН

 • 896504 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Лига арабских государств собирается провести экстренное совещание в среду, чтобы обсудить израильскую военную эскалацию в секторе Газа, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

В заявлении палестинского делегата в Лиге арабских государств Муханнада Аль-Аклука говорится о том, что на встрече будет рассмотрен вопрос о предоставлении международной защиты палестинскому народу от израильских нападений.

По сообщению египетского государственного информационного агентства MENA, экстренное совещание будет проведено по запросу Египта, Палестины и Иордании.

Дополнение

В среду израильские военные самолёты нанесли новые авиаудары по сектору Газа по позициям группировки «Исламский джихад».

По данным министерства здравоохранения Палестины, по меньшей мере 20 палестинцев погибли и более 40 человек получили ранения в результате израильских авиаударов по прибрежной территории.

Сектор Газы выпустил сегодня по Израилю 270 ракет.

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