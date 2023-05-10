Лига арабских государств собирает экстренное совещание по израильским атакам на сектор Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Лига арабских государств собирается провести экстренное совещание в среду, чтобы обсудить израильскую военную эскалацию в секторе Газа, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Детали
В заявлении палестинского делегата в Лиге арабских государств Муханнада Аль-Аклука говорится о том, что на встрече будет рассмотрен вопрос о предоставлении международной защиты палестинскому народу от израильских нападений.
По сообщению египетского государственного информационного агентства MENA, экстренное совещание будет проведено по запросу Египта, Палестины и Иордании.
Дополнение
В среду израильские военные самолёты нанесли новые авиаудары по сектору Газа по позициям группировки «Исламский джихад».
По данным министерства здравоохранения Палестины, по меньшей мере 20 палестинцев погибли и более 40 человек получили ранения в результате израильских авиаударов по прибрежной территории.
Сектор Газы выпустил сегодня по Израилю 270 ракет.