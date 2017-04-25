Лідери зі сплати податків в Україні: Ахметов, Коломойський і Злочевський

"Ми не тільки забезпечуємо країну газом внутрішнього видобутку, сприяючи зміцненню незалежності нашої держави, але ми також максимально відкрито ведемо свою діяльність і виконуємо всі свої зобов'язання перед державним і місцевими бюджетами. Це соціальна функція будь-якого бізнесу, що сприяє довірчим відносинам між державою і суспільством", – зазначив президент Burisma Group Микола Злочевський.

За його словами, Burisma Group оголосила 2017-й роком реалізації програми "Стратегія мільярдів", яка передбачає мільярди інвестицій в країну, мільярди податків у бюджет і мільярди видобутку природного газу.

Нагадаємо, минулого тижня відбувся аукціон із закупівлі газу Укртрансгазом через систему публічних закупівель ProZorro. Переможцями торгів стали п'ять компаній, серед яких Енерго-сервісна компанії "ЕСКО-ПІВНІЧ", найбільше операційне підприємство Burisma Group. Саме "ЕСКО-ПІВНІЧ" запропонувало найнижчу ціну Укртрансгазу порівняно з іншими державними та приватними компаніями – 1 лот за 1,29 млрд грн порівняно з 1,35 млрд грн від Еру Трейдинг або 1,37 млрд грн від Нафтогаз України. Пропозиція компанії Burisma Group дозволила зекономити державному Укртрансгазу майже 100 млн грн і направити ці кошти на інвестпроекти або соціальні потреби.

"Burisma Group має намір і далі брати участь в аукціонах, пропонуючи оптимальні умови і сприяючи розвитку відкритої конкуренції на українському ринку", – зазначив Микола Злочевський.