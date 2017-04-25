Лидеры по уплате налогов в Украине: Ахметов, Коломойский и Злочевский
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Государственная фискальная служба обнародовала перечень бюджетообразующих компаний, уплативших максимальные объемы налогов в сводный бюджет Украины в 2016 году. Из сотни крупнейших налоплательщиков страны больше всего в госказну уплатили бизнесы Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Николая Злочевского. Суммарно компании этих бизнесменов уплатили более 40 млрд грн в виде налогов и сборов в бюджет Украины в 2016 году, следует из рейтингового проекта официального издания ГФС "Вісник. Рейтинг", сообщает УНН.
"Мы не только обеспечиваем страну газом внутренней добычи, способствуя укреплению энергонезависимости нашего государства, но мы также максимально открыто ведем свою деятельность и выполняем все свои обязательства перед государственным и местными бюджетами. Это социальная функция любого бизнеса, способствующая доверительным отношениям между государством и обществом", – отметил президент Burisma Group Николай Злочевский.
По его словам, Burisma Group объявила 2017-й годом реализации программы "Стратегия миллиардов", которая предполагает миллиарды инвестиций в страну, миллиарды налогов в бюджет и миллиарды добычи природного газа.
Напомним, на прошлой неделе состоялся аукцион по закупке газа Укртрансгазом через систему публичных закупок ProZorro . Победителями торгов стали пять компаний, среди которых Энерго-сервисная компании "ЭСКО-ПИВНИЧ", крупнейшее операционное предприятие Burisma Group. Именно "ЭСКО-ПИВНИЧ" предложило самую низкую цену Укртрансгазу по сравнению с другими государственными и частными компаниями – 1 лот за 1,29 млрд грн по сравнению с 1,35 млрд грн от Эру Трейдинг либо 1,37 млрд грн от Нафтогаз Украины. Предложение компании Burisma Group позволило сэкономить государственному Укртрансгазу почти 100 млн грн и направить эти средства на инвестпроекты либо социальные нужды.
"Burisma Group намерена и далее принимать участие в аукционах, предлагая оптимальные условия и способствуя развитию открытой конкуренции на украинском рынке", – отметил Николай Злочевский.