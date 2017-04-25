Лидеры по уплате налогов в Украине: Ахметов, Коломойский и Злочевский

"Мы не только обеспечиваем страну газом внутренней добычи, способствуя укреплению энергонезависимости нашего государства, но мы также максимально открыто ведем свою деятельность и выполняем все свои обязательства перед государственным и местными бюджетами. Это социальная функция любого бизнеса, способствующая доверительным отношениям между государством и обществом", – отметил президент Burisma Group Николай Злочевский.

По его словам, Burisma Group объявила 2017-й годом реализации программы "Стратегия миллиардов", которая предполагает миллиарды инвестиций в страну, миллиарды налогов в бюджет и миллиарды добычи природного газа.

Напомним, на прошлой неделе состоялся аукцион по закупке газа Укртрансгазом через систему публичных закупок ProZorro . Победителями торгов стали пять компаний, среди которых Энерго-сервисная компании "ЭСКО-ПИВНИЧ", крупнейшее операционное предприятие Burisma Group. Именно "ЭСКО-ПИВНИЧ" предложило самую низкую цену Укртрансгазу по сравнению с другими государственными и частными компаниями – 1 лот за 1,29 млрд грн по сравнению с 1,35 млрд грн от Эру Трейдинг либо 1,37 млрд грн от Нафтогаз Украины. Предложение компании Burisma Group позволило сэкономить государственному Укртрансгазу почти 100 млн грн и направить эти средства на инвестпроекты либо социальные нужды.

"Burisma Group намерена и далее принимать участие в аукционах, предлагая оптимальные условия и способствуя развитию открытой конкуренции на украинском рынке", – отметил Николай Злочевский.