Лідери Євросоюзу закличуть Китай натиснути на росію у питанні припинення війни проти України – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Лідери Європейського Союзу мають намір колективно закликати Китай натиснути на росію аби вона припинила військову агресію проти України. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела у ЄС, пише УНН.
Агентство зазначає, що на 29-30 червня в Брюсселі запланований саміт ЄС, ключовим питанням якого стане покращення стосунків Євросоюзу з КНР.
Як зазначив один зі співрозмовників Reuters увага також буде приділена можливостям Китаю вплинути на рф, аби вона припинила військові дії в Україні.
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