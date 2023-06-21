Лидеры Евросоюза призовут Китай надавить на Россию в вопросе прекращения войны против Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Лидеры Европейского Союза намерены коллективно призвать Китай надавить на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в ЕС, пишет УНН.
Агентство отмечает, что на 29-30 июня в Брюсселе запланирован саммит ЕС, ключевым вопросом которого станет улучшение отношений Евросоюза с КНР.
Как отметил один из собеседников Reuters внимание также будет уделено возможностям Китая повлиять на рф, чтобы она прекратила военные действия в Украине.
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