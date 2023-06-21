Лидеры Евросоюза призовут Китай надавить на Россию в вопросе прекращения войны против Украины - СМИ

Агентство отмечает, что на 29-30 июня в Брюсселе запланирован саммит ЕС, ключевым вопросом которого станет улучшение отношений Евросоюза с КНР.

Как отметил один из собеседников Reuters внимание также будет уделено возможностям Китая повлиять на рф, чтобы она прекратила военные действия в Украине.

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