Лідери європейських країн згадують про жертв 11 вересня в США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У 20-ті роковини трагедії терактів в США 11 вересня 2001 року глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, канцлер Австрії Себастьян Курц та глава Ради ЄС Шарль Мішель вшанувала пам’ять загиблих. Про це інформує УНН.
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"11 вересня, ми згадуємо тих, хто віддав свої життя, і вшановуємо тих, хто ризикнув всім, щоб допомогти їм... ЄС підтримує США в захисті свободи і співчуття над ненавистю“,- написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
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Канцлер Австрії Себастьян Курц також вшанував пам’ять жертв 2001 року.
“Сьогодні виповнюється 20 років з дня жахливих терористичних атак 11 вересня в США, в тому числі на Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку”, — написав Курц в Twitter. В іншому твіті канцлер сказав: “Ми повинні продовжувати боротьбу проти ісламістського терору та радикалізації разом із США! У цей день наші думки з жертвами та їхніми загиблими”.
Президент Ради ЄС Шарль Мішель запевнив у солідарності ЄС та США.
“Жахливі теракти 11 вересня 20 років тому змінили хід історії. Ми пам’ятаємо жертви... ЄС підтримує США в триваючій боротьбі з тероризмом і екстремізмом в усіх його формах”, — заявив Шарль Мішель.
Представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель назвав події 11 вересня “поворотним моментом в історії”.
Теракти 11 вересня 2001 року
Серія скоординованих терористичних атак ісламістської організації “Аль-Каїда” була здійснена 11 вересня 2001 року на території США за допомогою захоплених пасажирських літаків. Унаслідок нападу загинуло 2 996 осіб, більше 6 тисяч осіб отримали поранення. Таким чином, теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.
Вранці 11 вересня чотири групи терористів-смертників, загальною кількістю 19 осіб, захопили чотири пасажирські авіалайнери, що належали двом великим авіаперевізникам США (United Airlines і American Airlines). Всі літаки вилетіли з аеропортів у північно-східній частині Сполучених Штатів і прямували до Каліфорнії.
Терористи, захопивши літаки рейсу 11 American Airlines і рейсу 175 авіакомпанії United Airlines, спрямували обидва лайнери у північну та південну вежі комплексу Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку відповідно. Всередині будівель спалахнула пожежа. Вогонь розплавив несучі сталеві конструкції, що викликало повне руйнування споруд.
Протягом години і 42 хвилин обидві 110-поверхові вежі-близнюки обвалилися. Уламки зруйнованих будівель й пожежа викликали частковий або повний обвал понад десятка прилеглих споруд.
Третій літак (рейс 77 American Airlines) викрадачі направили в будівлю Пентагону, розташовану неподалік від Вашингтону, що призвело до часткової руйнації західної частини штаб-квартири міністерства оборони США. Пасажири і команда четвертого авіалайнера (рейс 93 United Airlines), довідавшись про долю інших літаків, атакували викрадачів і довели літак до катастрофи у безлюдному полі поблизу містечка Шанксвілл, що в штаті Пенсильванія.