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Лидеры европейских стран вспоминают о жертвах 11 сентября в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В 20-ю годовщину трагедии терактов в США 11 сентября 2001 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, канцлер Австрии Себастьян Курц и председатель Евросовета Шарль Мишель почтили память погибших. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“11 сентября, мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни, и чтим тех, кто рискнул всем, чтобы помочь им... ЕС поддерживает США в защите свободы и сострадания над ненавистью”, — написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Детали

Канцлер Австрии Себастьян Курц также почтил память жертв 2001 года.

“Сегодня исполняется 20 лет со дня ужасных террористических атак 11 сентября в США, в том числе на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке”, — написал Курц в Twitter. В другом твите канцлер сказал: “Мы должны продолжать борьбу против исламистского террора и радикализации вместе с США! В этот день наши мысли с жертвами и их погибшими”.

Президент Совета ЕС Шарль Мишель заверил в солидарности ЕС и США.

“Ужасные теракты 11 сентября 20 лет назад изменили ход истории. Мы помним жертвы... ЕС поддерживает США в продолжающейся борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его формах”, — заявил Шарль Мишель.

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал события 11 сентября “поворотным моментом в истории”.

Теракты 11 сентября 2001 года

Серия скоординированных террористических атак исламистской организации “Аль-Каида” была осуществлена 11 сентября 2001 года на территории США с помощью захваченных пассажирских самолетов. В результате нападения погибли 2 996 человек, более 6 тысяч получили ранения. Таким образом, теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв.

Утром 11 сентября четыре группы террористов-смертников, общим количеством 19 человек, захватили четыре пассажирских авиалайнера, принадлежавших двум большим авиаперевозчикам США (United Airlines и American Airlines). Все самолеты вылетели из аэропортов в северо-восточной части Соединенных Штатов и направлялись в Калифорнию.

Террористы, захватив самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines, направили оба лайнера в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке соответственно. Внутри зданий вспыхнул пожар. Огонь расплавил несущие стальные конструкции, что вызвало полное разрушение сооружений.

В течение часа и 42 минут обе 110-этажные башни-близнецы обрушились. Обломки разрушенных зданий и пожар вызвали частичный или полный обвал более десятка близлежащих сооружений.

Третий самолет (рейс 77 American Airlines) похитители направили в здание Пентагона, расположенного неподалеку от Вашингтона, что привело к частичному разрушению западной части штаб-квартиры министерства обороны США. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines), узнав о судьбе других самолетов, атаковали похитителей и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле близ городка Шанксвилл, штат Пенсильвания.

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