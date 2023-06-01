“Лідери, ви з ким хочете домовлятися?”: Подоляк відреагував на нічну атаку рф на Київ

Деталі

У Twitter Подоляк написав, що "День захисту дітей рф свідомо відзначає вбивством маленьких українців". Також зазначив, що тільки програш росії реально зупинить війну.

Цитата

“Лідери, які все ще шукають «мирного вирішення» геноцидної війни, – ви з ким хочете домовлятися? Дітовбивці ненавидять слово «мир». Росіянам потрібні «переговори», аби не відповідати за масштабні злочини. Зрозумійте, нарешті: тільки програш росії реально зупинить війну. Тільки програш” , - заявив Подоляк.

Нагадаємо

Уночі армія рф атакувала українську столицю. Усі ракети сили ППО відбили. Загинуло троє осіб, серед них - дитина.