"Лидеры, вы с кем хотите договариваться?": Подоляк отреагировал на ночную атаку рф на Киев

Детали

В Twitter Подоляк написал, что "День защиты детей рф сознательно отмечает убийством маленьких украинцев". Также отметил, что только проигрыш россии реально остановит войну.

Цитата

“Лидеры, которые все еще ищут «мирного решения» геноцидной войны, – вы с кем хотите договариваться? Детоубийцы ненавидят слово «мир». Россиянам нужны «переговоры», чтобы не отвечать за масштабные преступления. Поймите, наконец: только проигрыш россии реально остановит войну. Только проигрыш” , - заявил Подоляк.

Напомним

Ночью армия рф атаковала украинскую столицу. Все ракеты силы ПВО отразили. Погибло три человека, среди них - ребенок.