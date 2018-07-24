Лідери Туреччини та Ізраїлю обмінялися взаємними звинуваченнями
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган піддав жорсткій критиці політику Ізраїля на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Виступаючи на засіданні парламентської фракції правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР) Туреччини в Анкарі, глава турецької держави назвав закон "Про національний характер Держави Ізраїль" черговим доказом ізраїльської політики сіонізму, фашизму і шовінізму.
За словами Ердогана, немає ніякої різниці між ідеологією Адольфа Гітлера, який відстоював расову перевагу арійців, і політикою Ізраїлю, який відмовляється визнавати історичні права палестинців.
"Дух Гітлера, чиї дії призвели світ до катастрофи, відродився на прикладі ряду керівників сучасного Ізраїлю", - підкреслив президент Туреччини.
У свою чергу прем'єр-міністру Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відповідь на критику заявив, що Туреччина при президенті Тайіпі Ердогані стає "похмурої диктатурою".
"Ердоган вбив сирійців і курдів і посадив у в'язницю десятки тисяч своїх співкаерників. Той факт, що великий "демократ" Ердоган нападає на національний закон, є відмінним доповненням до цього закону. Туреччина при Ердогані стає темною диктатурою, а Ізраїль строго дотримується рівних прав для всіх своїх громадян ", - написав у своєму Twitter ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
Нагадаємо, на пленарному засіданні Кнесету (парламенту) Ізраїлю більшістю голосів затверджений спірний законопроект про національний характер держави. За законопроект проголосували 62 депутати, проти - 55. Поправки обговорювалися протягом 12 годин.