Лідери Туреччини та Ізраїлю обмінялися взаємними звинуваченнями

ukru
Ексклюзив
17:08 • 45705 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 89229 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 89955 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 116871 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 97091 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 116989 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 158038 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189515 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 290845 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167189 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.8 м/с
80 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

15:32 • 38674 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

16:00 • 43256 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

16:34 • 41388 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

16:40 • 38053 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 61687 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 116861 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 160251 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 290842 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 221468 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 247876 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 24836 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 48613 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 54329 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 52852 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 67154 перегляди
Актуальне
Лідери Туреччини та Ізраїлю обмінялися взаємними звинуваченнями

Лідери Туреччини та Ізраїлю обмінялися взаємними звинуваченнями

Київ • УНН

 • 9250 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган піддав жорсткій критиці політику Ізраїля на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Виступаючи на засіданні парламентської фракції правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР) Туреччини в Анкарі, глава турецької держави назвав закон "Про національний характер Держави Ізраїль" черговим доказом ізраїльської політики сіонізму, фашизму і шовінізму.

За словами Ердогана, немає ніякої різниці між ідеологією Адольфа Гітлера, який відстоював расову перевагу арійців, і політикою Ізраїлю, який відмовляється визнавати історичні права палестинців.

"Дух Гітлера, чиї дії призвели світ до катастрофи, відродився на прикладі ряду керівників сучасного Ізраїлю", - підкреслив президент Туреччини.

У свою чергу прем'єр-міністру Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відповідь на критику заявив, що Туреччина при президенті Тайіпі Ердогані стає "похмурої диктатурою".

"Ердоган вбив сирійців і курдів і посадив у в'язницю десятки тисяч своїх співкаерників. Той факт, що великий "демократ" Ердоган нападає на національний закон, є відмінним доповненням до цього закону. Туреччина при Ердогані стає темною диктатурою, а Ізраїль строго дотримується рівних прав для всіх своїх громадян ", - написав у своєму Twitter ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Нагадаємо, на пленарному засіданні Кнесету (парламенту) Ізраїлю більшістю голосів затверджений спірний законопроект про національний характер держави. За законопроект проголосували 62 депутати, проти - 55. Поправки обговорювалися протягом 12 годин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.52
Bitcoin
$88,143.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.04
Ethereum
$2,075.61