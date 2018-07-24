Лидеры Турции и Израиля обменялись взаимными обвинениями
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг жесткой критике политику Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции в Анкаре, глава турецкого государства назвал закон "О национальном характере Государства Израиль" очередным доказательством израильской политики сионизма, фашизма и шовинизма.
По словам Эрдогана, нет никакой разницы между идеологией Адольфа Гитлера, отстаивавшего расовое превосходство арийцев, и политикой Израиля, отказывающегося признавать исторические права палестинцев.
"Дух Гитлера, чьи действия привели мир к катастрофе, возродился на примере ряда руководителей современного Израиля", - подчеркнул президент Турции.
В свою очередь премьер-министру Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на критику заявил, что Турция при президенте Тайипе Эрдогане становится "мрачной диктатурой".
"Эрдоган убил сирийцев и курдов и посадил в тюрьму десятки тысяч своих сокамерников. Тот факт, что великий "демократ" Эрдоган нападает на национальный закон, является отличным дополнением к этому закону. Турция при Эрдогане становится темной диктатурой, а Израиль строго придерживается равных прав для всех своих граждан", - написал в своем Twitter израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Напомним, на пленарном заседании Кнессета (парламент) Израиля большинством голосов утвержден спорный законопроект о национальном характере государства. За законопроект проголосовали 62 депутата, против - 55. Поправки обсуждались на протяжении 12 часов.