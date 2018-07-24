Лидеры Турции и Израиля обменялись взаимными обвинениями

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг жесткой критике политику Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции в Анкаре, глава турецкого государства назвал закон "О национальном характере Государства Израиль" очередным доказательством израильской политики сионизма, фашизма и шовинизма.

По словам Эрдогана, нет никакой разницы между идеологией Адольфа Гитлера, отстаивавшего расовое превосходство арийцев, и политикой Израиля, отказывающегося признавать исторические права палестинцев.

"Дух Гитлера, чьи действия привели мир к катастрофе, возродился на примере ряда руководителей современного Израиля", - подчеркнул президент Турции.

В свою очередь премьер-министру Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на критику заявил, что Турция при президенте Тайипе Эрдогане становится "мрачной диктатурой".

"Эрдоган убил сирийцев и курдов и посадил в тюрьму десятки тысяч своих сокамерников. Тот факт, что великий "демократ" Эрдоган нападает на национальный закон, является отличным дополнением к этому закону. Турция при Эрдогане становится темной диктатурой, а Израиль строго придерживается равных прав для всех своих граждан", - написал в своем Twitter израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Напомним, на пленарном заседании Кнессета (парламент) Израиля большинством голосов утвержден спорный законопроект о национальном характере государства. За законопроект проголосовали 62 депутата, против - 55. Поправки обсуждались на протяжении 12 часов.

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