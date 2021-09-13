Лідери сезону зійшли після аварії: в Італії відбувся Гран-Прі "Формули-1"

Деталі

Гонка стала тріумфом для команди "Макларен". Даніель Ріккардо на ффніші виграв 1,747 с у свого партнера Ландо Норріса. Третім фінішував Валттері Боттас ("Мерседес"). В топ-5 також фінішували Шарль Леклер ("Феррарі") і Серхіо Перес ("Ред Булл").

Лідери чемпіонату пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен і гонщик "Мерседеса" Льюїс Хемілтон зіткнулися на 30-му колі, після чого застрягли в гравії і зійшли. Ферстаппен спробував пройти суперника по внутрішньому радіусу при повороті, але його болід здійнявся у повітря та впав на болід британця.

Варто відзначити, що у загальному заліку й надалі лідирує Ферстаппен – 226,5 очок. Хемілтон на другому місці – 221,5. Третім крокує Боттас (141), Норріс четвертий (132), Перес п'ятий (118).

Доповнення

15-й етап чемпіонату – Гран-прі Росії відбудеться на "Сочі Автодром" 25-26 вересня.