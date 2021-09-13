Лидеры сезона сошли после аварии: в Италии состоялся Гран-При "Формулы-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На автодроме в Монце прошел этап "Формулы-1" Гран-При Италии, который завершился с сенсационными результатами, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
Гонка стала триумфом для команды “Макларен”. Даниэль Риккардо на ффниши выиграл 1,747 с в своего партнера Ландо Норриса. Третьим финишировал Валттери Боттас (“Мерседес”). В топ-5 также финишировали Шарль Леклер (“Феррари”) и Серхио Перес (“Ред Булл”).
Лидеры чемпионата пилот “Ред Булл” Макс Ферстаппен и гонщик “Мерседеса” Льюис Хэмилтон столкнулись на 30-м круге, после чего застряли в гравии и сошли. Ферстаппен попытался пройти соперника по внутреннему радиусу при повороте, но его болид поднялся в воздух и упал на болид британца.
Стоит отметить, что в общем зачете и в дальнейшем лидирует Ферстаппен — 226,5 очков. Хэмилтон на втором месте — 221,5. Третьим шагает Боттас (141), Норрис четвертый (132), Перес пятый (118).
Дополнение
15-й этап чемпионата — Гран-при России состоится на “Сочи Автодром” 25-26 сентября.