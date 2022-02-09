Лідери Німеччини, Франції та Польщі зустрілися в Берліні

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 45557 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 72917 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 85064 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 113213 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 121346 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 109243 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 129678 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166783 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178745 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215391 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 184600 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 250584 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 61725 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 27719 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 53622 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 250584 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 184600 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 293170 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 412627 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 664710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Михайло Федоров

Ірина Фаріон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 7407 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 53623 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 98967 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 136499 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 161349 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Лідери Німеччини, Франції та Польщі зустрілися в Берліні

Лідери Німеччини, Франції та Польщі зустрілися в Берліні

Київ • УНН

 • 16262 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Берліні відбулася зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і президента Польщі Анджея Дуди. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Деталі

Політики обговорили напружену ситуацію навколо України. За словами Шольца, розміщення російських військ на кордоні дуже турбує їх.

“Наша спільна мета — уникнути війни в Європі. Наша позиція полягає в тому, що подальше порушення територіальної цілісності і суверенітету України неприйнятне і матиме далекосяжні наслідки в політичному, економічному і, звичайно ж, геостратегічному плані”, — заявив він.

Дуда підкреслив, що вони не відмовляться від своїх зусиль щодо зниження напруженості у відносинах між Москвою і Києвом.

“Ми повинні знайти рішення, щоб уникнути війни. Як я вже сказав, це зараз наше головне завдання. Я вірю, що ми його доб’ємося. На мій погляд, найголовніше сьогодні — це єдність і солідарність”, — заявив він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив безпекову ситуацію з міністрами закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, Австрії - Александром Шалленбергом та Словачини - Іваном Корчоком.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33