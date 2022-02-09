Лідери Німеччини, Франції та Польщі зустрілися в Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Берліні відбулася зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і президента Польщі Анджея Дуди. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Політики обговорили напружену ситуацію навколо України. За словами Шольца, розміщення російських військ на кордоні дуже турбує їх.
“Наша спільна мета — уникнути війни в Європі. Наша позиція полягає в тому, що подальше порушення територіальної цілісності і суверенітету України неприйнятне і матиме далекосяжні наслідки в політичному, економічному і, звичайно ж, геостратегічному плані”, — заявив він.
Дуда підкреслив, що вони не відмовляться від своїх зусиль щодо зниження напруженості у відносинах між Москвою і Києвом.
“Ми повинні знайти рішення, щоб уникнути війни. Як я вже сказав, це зараз наше головне завдання. Я вірю, що ми його доб’ємося. На мій погляд, найголовніше сьогодні — це єдність і солідарність”, — заявив він.
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