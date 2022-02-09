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15 марта, 19:03 • 103276 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135591 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119188 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113028 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102495 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100314 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88207 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120835 просмотра

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14 марта, 19:57 • 125975 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127107 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Лидеры Германии, Франции и Польши встретились в Берлине

Лидеры Германии, Франции и Польши встретились в Берлине

Киев • УНН

 • 16258 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Берлине состоялась встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Политики обсудили напряженную ситуацию вокруг Украины. По словам Шольца, размещение российских войск на границе очень беспокоит их.

“Наша общая цель — избежать войны в Европе. Наша позиция заключается в том, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и будет иметь далеко идущие последствия в политическом, экономическом и, конечно же, геостратегическом плане”, — заявил он.

Дуда подчеркнул, что они не откажутся от своих усилий по снижению напряженности в отношениях между Москвой и Киевом.

“Мы должны найти решение, чтобы избежать войны. Как я уже сказал, Это сейчас наша главная задача. Я верю, что мы его добьемся. На мой взгляд, самое главное сегодня — это единство и солидарность”, — заявил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил безопасную ситуацию с министрами иностранных дел Чехии Яном Липавским, Австрии Александром Шалленбергом и Словакии - Иваном Корчоком.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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