Лідери Косова та Сербії узгодили теми для зустрічі в Брюсселі

"Діалог під егідою ЄС триває після перерви тривалістю у двадцять місяців. Теми для зустрічі у Брюсселі у четвер були узгоджені", - повідомив Вучич.

Раніше Вучич провів консультації з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепом Борреллем та спеціальним представником ЄС з питань діалогу між Белградом та Приштіною Мірославом Лайчаком.

Нагадаємо, Сербія та Косово погодилися поновити переговори після більш ніж півторарічної перерви. В рамках цього процесу після консультацій має відбутися зустріч сторін у Брюсселі 16 липня.