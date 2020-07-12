Лідери Косова та Сербії узгодили теми для зустрічі в Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент Сербії Александар Вучич повідомив про узгодження тем для проведення переговорів з Косово під час зустрічі, яка запланована на 16 липня в Брюсселі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Instagram Вучича.
"Діалог під егідою ЄС триває після перерви тривалістю у двадцять місяців. Теми для зустрічі у Брюсселі у четвер були узгоджені", - повідомив Вучич.
Раніше Вучич провів консультації з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепом Борреллем та спеціальним представником ЄС з питань діалогу між Белградом та Приштіною Мірославом Лайчаком.
Нагадаємо, Сербія та Косово погодилися поновити переговори після більш ніж півторарічної перерви. В рамках цього процесу після консультацій має відбутися зустріч сторін у Брюсселі 16 липня.