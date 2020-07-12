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Лидеры Косово и Сербии согласовали темы для встречи в Брюсселе

Лидеры Косово и Сербии согласовали темы для встречи в Брюсселе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Сербии Александар Вучич сообщил о согласовании тем для проведения переговоров с Косово во время встречи, которая запланирована на 16 июля в Брюсселе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Instagram Вучича.

"Диалог под эгидой ЕС продолжается после перерыва продолжительностью в двадцать месяцев. Темы для встречи в Брюсселе в четверг были согласованы", - сообщил Вучич.

Ранее Вучич провел консультации с Верховным представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Хосепом Борреллем и специальным представителем ЕС по вопросам диалога между Белградом и Приштиной Лайчак.

Напомним, Сербия и Косово согласились возобновить переговоры после более чем полуторагодовалого перерыва. В рамках этого процесса после консультаций должна состояться встреча сторон в Брюсселе 16 июля.

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