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Лідери АПЛ "Арсенал" та "Тотенхем" втратили очки у 23 турі

Лідери АПЛ "Арсенал" та "Тотенхем" втратили очки у 23 турі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Англійській Прем'єр-лізі сімома поєдинками стартував 23-й тур, в якому фаворити змагань "Арсенал" і "Тотенхем" зазнали осічки, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Лондонський "Арсенал" на домашньому стадіоні "Емірейтс" мінімально поступився "Вотфорду" 1:2. Гості оформили позитивний результат протягом перших 13 хвилин, коли забивали Юнес Кабул і Трой Діні. За "канонірів" голом з льоту відзначився 20-річний нападник Алекс Айуобі.

Інший представник Лондона "Тотенхем" в гостях не зумів розпечатати ворота аутсайдера змагань "Сандерленда" – 0:0. Команда з Північного Лондона мала тотальну перевагу на полі – 72 відсотки володіння м'ячем, 14 проти 3 завданих ударів по воротам, 12:2 за кутовими, але змінити цифри на табло підопічним Маурісіо Почеттіно не вдалося.

Нагадаємо, що у турнірній таблиці "Арсенал" і "Тотенхем" мають по 47 очок і за цим показником ділять 2 та 3 місця поступаючись 9-ма пунктами "Челсі".

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