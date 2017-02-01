Лідери АПЛ "Арсенал" та "Тотенхем" втратили очки у 23 турі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Англійській Прем'єр-лізі сімома поєдинками стартував 23-й тур, в якому фаворити змагань "Арсенал" і "Тотенхем" зазнали осічки, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Лондонський "Арсенал" на домашньому стадіоні "Емірейтс" мінімально поступився "Вотфорду" 1:2. Гості оформили позитивний результат протягом перших 13 хвилин, коли забивали Юнес Кабул і Трой Діні. За "канонірів" голом з льоту відзначився 20-річний нападник Алекс Айуобі.
Інший представник Лондона "Тотенхем" в гостях не зумів розпечатати ворота аутсайдера змагань "Сандерленда" – 0:0. Команда з Північного Лондона мала тотальну перевагу на полі – 72 відсотки володіння м'ячем, 14 проти 3 завданих ударів по воротам, 12:2 за кутовими, але змінити цифри на табло підопічним Маурісіо Почеттіно не вдалося.
Нагадаємо, що у турнірній таблиці "Арсенал" і "Тотенхем" мають по 47 очок і за цим показником ділять 2 та 3 місця поступаючись 9-ма пунктами "Челсі".