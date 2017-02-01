Лидеры АПЛ "Арсенал" и "Тоттенхэм" потеряли очки в 23 туре

Лондонский "Арсенал" на домашнем стадионе "Эмирейтс" минимально уступил "Уотфорд" 1:2. Гости оформили положительный результат в течение первых 13 минут, когда забивали Юнес Кабул и Трой Дини. За "канониров" голом с лета отличился 20-летний нападающий Алекс Айуоби.

Другой представитель Лондона "Тоттенхэм" в гостях не сумел распечатать ворота аутсайдера соревнований "Сандерленда" - 0:0. Команда из Северного Лондона имела тотальное преимущество на поле - 72 процента владения мячом, 14 против 3 нанесенных ударов по воротам, 12:2 по угловым, но изменить цифры на табло подопечным Почеттино не удалось.

Напомним, что в турнирной таблице "Арсенал" и "Тоттенхэм" имеют по 47 очков и по этому показателю делят 2 и 3 места уступая 9-ю пунктами "Челси".