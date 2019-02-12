Суд підтвердив відмову ЦВК реєструвати лідера Компартії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Верховний Суд визнав правомірність відмови ЦВК у реєстрації кандидата на пост президента України від Комуністичної партії Петру Симоненку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.
У своєму рішення Суд зазначив, що кандидат від забороненої партії не може бути зареєстрованим на виборах. Комуністична партія України є забороненою згідно з законом про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.
Позивач Симоненко в апеляції наголошував на визнанні протиправності відмови ЦВК у його реєстрації кандидатом. Суд першої інстанції в задоволенні позовних вимог відмовив. Верховний Суд погодився з цим рішенням.
Раніше УНН повідомляв, що ЦВК відмовила Петру Симоненку, висунутому Комуністичною партією України, в реєстрації кандидатом на пост президента на чергових виборах.